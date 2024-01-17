ВЕНА, 17 янв — ПРАЙМ. Австрийская OMV видит высокий риск, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию, заявил глава компании Альфред Штерн. В Германии признали проблемы в экономике из-за отказа от российского газа

"Мы считаем, что существует большой риск", — сказал Штерн в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал на то, что газопровод проходит через страну, находящейся в состоянии конфликта.

"И компаниям в России и на Украине придется подписать новый контракт на газопровод в конце 2024 года. Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы", — добавил Штерн.

В компании отметили, что OMV выполняет свои контрактные обязательства, так как их поставки газа из России не затронуты санкциями.

"Как вы знаете, все контракты на поставку газа предусматривают обязательства по принципу "бери или плати", которые OMV не может игнорировать без веских причин", — добавил глава компании.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.

При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".