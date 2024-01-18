КИШИНЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. Основной поставщик газа в Молдавии — предприятие "Молдовагаз" подаст Национальному регулятору энергорынка заявку о снижении тарифа на топливо, заявил в четверг глава компании Вадим Чебан. В Молдавии раскрыли, чем обернется для страны остановка транзита газа

Тарифы на газ в Молдавии выросли за несколько лет в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Последний раз тариф пересматривали в июне 2023 года, снизив его более чем на 30% (было — 29, 27 леев (1,66 доллара)с НДС).Сейчас потребители платят 18,07 лея (1,02 доллара) за кубометр газа (с учетом НДС).

"На следующей неделе мы намерены подать заявку в НАРЭ на снижение средней цены природного газа на 10%", — цитирует Чебана общественное радио "Молдова-1".

Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев впервые закупит сжиженный газ из США. По его словам, танкер с топливом прибыл в греческий порт Александруполис, и после разгрузки Молдавия станет одной из первых покупательниц газа.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.