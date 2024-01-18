2024-01-18T17:52:41+03:00
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Основной поставщик газа в Молдавию снизит тариф на топливо
Газ
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Основной поставщик газа в Молдавии — предприятие "Молдовагаз" подаст Национальному регулятору энергорынка заявку о снижении тарифа на топливо, заявил в четверг глава компании... ПРАЙМ, 18.01.2024
энергетика, финансы, новости, газ, молдавия, газ, молдовагаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИШИНЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. Основной поставщик газа в Молдавии — предприятие "Молдовагаз" подаст Национальному регулятору энергорынка заявку о снижении тарифа на топливо, заявил в четверг глава компании Вадим Чебан.
Тарифы на газ в Молдавии выросли за несколько лет в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Последний раз тариф пересматривали в июне 2023 года, снизив его более чем на 30% (было — 29, 27 леев (1,66 доллара)с НДС).Сейчас потребители платят 18,07 лея (1,02 доллара) за кубометр газа (с учетом НДС).
"На следующей неделе мы намерены подать заявку в НАРЭ на снижение средней цены природного газа на 10%", — цитирует Чебана общественное радио "Молдова-1".
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев впервые закупит сжиженный газ из США. По его словам, танкер с топливом прибыл в греческий порт Александруполис, и после разгрузки Молдавия станет одной из первых покупательниц газа.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.