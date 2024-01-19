МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Украина и еще шесть стран присоединились к инициативе создания нового маршрута для транспортировки газа с юга на север Европы, сообщил украинский оператор газотранспортной системы. Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

"Оператор ГТС Украины присоединился к инициативе создания "Вертикального коридора" — нового маршрута для транспортировки газа с юга на север Европы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице оператора ГТС Украины в соцсети Facebook*.

По информации оператора, соответствующий меморандум подписали Украина, Греция, Молдавия, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия в Афинах.

"В 2024 году операторы планируют провести одновременные, обязывающие исследования рынка по распределению пропускных возможностей. И, исходя из интересов пользователей, они определят и оценят наиболее подходящие и целевые проекты по расширению мощностей, воплощение которых необходимо для удовлетворения спроса вдоль маршрута Вертикального коридора", — отметил оператор ГТС Украины.

Украинский оператор рассчитывает, что благодаря участию в этом проекте сможет ежегодно дополнительно поставлять более семи миллиардов кубометров газа от Румынии до Центральной Европы.

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