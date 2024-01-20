МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Дания хочет побыстрее "положить под сукно" расследование подрыва газопроводов "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Журналист Херш раскрыл новые подробности подрыва "Северных потоков"

По его словам, в вопросе взаимодействия королевства с Москвой в расследовании данного происшествия по-прежнему нет никаких подвижек.

Барбин отметил, что Копенгаген выступает и против проведения независимого международного расследования под эгидой ООН.

"За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования. Складывается впечатление, что Дания стремится не к установлению истины, а лишь поскорее положить это дело под сукно", — пояснил дипломат.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

В годовщину происшествия Россия на брифинге Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Но, согласно сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

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