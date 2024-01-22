МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в понедельник утром опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 июля 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Bloomberg объяснил падение цен на газ в Европе на фоне холодов

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 307,7 доллара (-3,8%). В ходе торгов стоимость опускалась до 299,8 доллара (-6,3%) — ниже психологической отметки в 300 долларов впервые с 28 июля.

По состоянию на 11.00 мск их стоимость составляет 301,8 доллара (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 319,8 доллара за тысячу кубометров.

"В понедельник месячные фьючерсы на газ упали до самого низкого уровня с 2021 года. Ситуация принципиально не изменилась, даже несмотря на то, что мы можем наблюдать кратковременные корректировки в сторону повышения, ситуация с большими запасами газа будет удерживать рынок под давлением", — отметили эксперты Energi Danmark в утреннем обзоре.

Биржевые газовые котировки в Европе 2 января опустились ниже 350 долларов впервые с 7 сентября.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров.