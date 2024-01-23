МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что газопровод в Харькове подвергся ударам, зафиксированы самые масштабные повреждения с начала зимы. В "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута на Украине

"Утром 23 января попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что аварийно-диспетчерские бригады компании "Газораспределительные сети Украины" приступили к ликвидации аварии, ликвидировали возгорание. Продолжаются работы по восстановлению подачи газа потребителям.

Ранее во вторник украинское издание "Новости.Live" сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию о серии взрывов в областном центре, опубликовав соответствующую информацию в своем Telegram-канале. Позже минэнерго Украины сообщало о повреждении газопроводов в Харькове и Купянске, часть потребителей остались без газоснабжения.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.