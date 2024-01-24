МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в "Ростех", поставила для магистрального газопровода "Сила Сибири" четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт, сообщает холдинг. Определены тенденции газового рынка Евросоюза

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") отгрузила на магистральный газопровод "Сила Сибири" четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт", – говорится в пресс-релизе.

Оборудование предназначено для увеличения пропускной способности участка газопровода "Ковыкта – Чаянда" в Иркутской области.

Уточняется, что ГПА-16 производятся на рыбинском предприятии "ОДК — Газовые турбины" и входят в линейку наиболее востребованного компаниями топливно-энергетического комплекса газотурбинного оборудования. С 2009 года произведено более 100 агрегатов ГПА-16 различных модификаций, суммарная мощность которых превышает 1,5 ГВт.

"Агрегаты ГПА-16 эффективно функционируют на ключевых объектах добычи и транзита "голубого топлива" по всей России. Новая партия оборудования для участка "Ковыкта — Чаянда" была изготовлена в рекордные сроки – менее чем за год", – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова.

Агрегаты поставлены в рамках договора между компаниями "ОДК Инжиниринг" (единого поставщика газотурбинного оборудования ОДК) и "Газпром комплектация" (централизованного поставщика "Газпрома").