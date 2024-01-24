МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 6%, до 325 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В Бельгии пока не знают, как прервать газовые контракты с Россией

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 305,7 доллара (-0,1%). Ценовой минимум в среду составил 303,7 доллара (-0,8%), ценовой максимум — 327,4 доллара (+7%). Последние фьючерсы торговались по 325,3 доллара (+6,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 306 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов 22 января стоимость опускалась ниже психологической отметки в 300 долларов — впервые с 28 июля.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.