БРАТИСЛАВА, 24 янв — ПРАЙМ. Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу, сообщил Фицо. Биржевые цены на газ в Европе выросли на шесть процентов

"Важной темой наших переговоров был транзит российского газа через украинскую территорию в Словакию. Возникла договоренность, что возможно продолжить транзит российского газа (через территорию Украины в Европу). Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии. Я надеюсь, что мы (вместе с украинскими коллегами) в короткое время доведем до ума все эти вопросы", — сказал Фицо в видеовыступлении на сайте агентства ТАСР.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.