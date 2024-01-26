МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Прекращение транзита газа из России через Украину станет причиной изменения логистических цепочек, при этом имеются альтернативные маршруты поставок Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу. На Украине назвали условие продолжения транзита российского газа

"Там вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно есть существующие маршруты, связанные с Турцией, вы знаете. Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. То есть, есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек", — ответил Песков на вопрос о том, как повлияет отсутствие транзита на выполнение Москвой обязательств по поставкам газа в Европу.

Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском кабмине сообщило, что Киев не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.