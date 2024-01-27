МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников. В Кремле назвали последствия прекращения транзита газа через Украину

"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину — ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", — сказал министр журналистам.

Ранее агентство РБК- Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.