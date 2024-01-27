2024-01-27T11:50:39+03:00
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https://1prime.ru/gas/20240127/842907842.html
Шульгинов считает, что сделку по транзиту газа через Украину продлят
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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников. "Мы... ПРАЙМ, 27.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, европа, транзит газа через украину, поставки газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников.
"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину — ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", — сказал министр журналистам.
Ранее агентство РБК- Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.