БРАТИСЛАВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 года, полагает, что это можно будет организовать без прямого участия украинских фирм. Bloomberg: Евросоюз готовится к осложнениям с поставками газа

Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, и полагал, что ее согласуют с участием посредников.

По словам Фицо, "Украина осознает, что транзит российского газа через украинскую территорию приносит определенные доходы". "Я думаю, что было бы ошибкой не создать условия для транзита российского газа в Европу… Я был бы рад, если бы было найдено решение, возможно, без прямого участия украинских фирм", — сказал Фицо в интервью новостному изданию Teraz.

По его словам, могут существовать различные варианты решения этого вопроса, например, такие фирмы, как "Словацкая газовая промышленность" в Словакии, могли бы "сделать активные шаги к "Газпрому".

"Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать продолжение этого транзита", — сказал Фицо.