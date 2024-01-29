МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy подписала 15-летний контракт с Excelerate Energy на поставку в Бангладеш до 1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с 2026 года, говорится в пресс-релизе компании. В Qatar Energy рассказали о новом разведочном блоке в Средиземном море

"QatarEnergy и Excelerate Energy (Excelerate) подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже СПГ для поставки в Бангладеш. В соответствии с соглашением, Excelerate будет закупать у QatarEnergy до одного миллиона тонн СПГ в год, который будет поставляться на плавучие хранилища и регазификационные установки в Бангладеш в течение 15 лет, начиная с января 2026 года", — сообщается в релизе.

Отмечается, что Excelerate будет закупать 0,85 миллиона тонн СПГ в год в 2026-2027 годах, а далее — 1 миллион тонн ежегодно с 2028 года по 2040 год.

В начале июня 2023 года QatarEnergy сообщила о подписании 15-летнего контракта с государственной компанией Бангладеш PetroBangla на поставку 1,8 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с января 2026 года.

Катар входит в тройку крупнейших стран мира по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи "голубого топлива" и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам компании, к 2027 году Катар будет производить 126 миллионов тонн СПГ в год против нынешних 77 миллионов тонн.