АЛМА-АТА, 31 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана повысит верхний порог ежегодного роста цен при оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке — до 20% с 15%, соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты". Белоруссия подняла тариф на транзит нефти из Казахстана и России в Европу

В действующем приказе указывается, что на данный момент запрещается "увеличение уровня предельной цены товарного газа по сравнению с текущим уровнем более чем на 15% в течение одного календарного года". Минэнерго предлагает поднять эту планку до 20%.

"Учитывая прогнозируемый резкий рост потребления газа на внутреннем рынке в ближайшие годы, отсутствие значительных объемов новых источников ресурсной базы становится невозможным возмещение убытков на внутреннем рынке за счет экспортных доходов к 2026 году. В этой связи в соответствии с протоколом заседания энергетического совета при президенте РК от 16 января 2024 года было принято решение внести изменения в пункт 9 правил в целях поддержания стабильного обеспечения товарным газом внутреннего рынка страны", — поясняется в проекте приказа.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 февраля.