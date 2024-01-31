2024-01-31T15:26:15+03:00
2024-01-31T15:26:15+03:00
2024-01-31T15:26:15+03:00
2024
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Казахстан повысит предельные цены на оптовую продажу газа
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Министерство энергетики Казахстана повысит верхний порог ежегодного роста цен при оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке — до 20% с 15%, соответствующий проект... ПРАЙМ, 31.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 31 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана повысит верхний порог ежегодного роста цен при оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке — до 20% с 15%, соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".
В действующем приказе указывается, что на данный момент запрещается "увеличение уровня предельной цены товарного газа по сравнению с текущим уровнем более чем на 15% в течение одного календарного года". Минэнерго предлагает поднять эту планку до 20%.
"Учитывая прогнозируемый резкий рост потребления газа на внутреннем рынке в ближайшие годы, отсутствие значительных объемов новых источников ресурсной базы становится невозможным возмещение убытков на внутреннем рынке за счет экспортных доходов к 2026 году. В этой связи в соответствии с протоколом заседания энергетического совета при президенте РК от 16 января 2024 года было принято решение внести изменения в пункт 9 правил в целях поддержания стабильного обеспечения товарным газом внутреннего рынка страны", — поясняется в проекте приказа.
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 февраля.