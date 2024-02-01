КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан выдвинул предложение, которое поможет Гагаузии компенсировать НДС экономическим агентам из своего бюджета, опираясь на помощь Кишинева, чтобы снизить финансовое давление на автономию. Производство Приднестровья упало на 12% из-за действий Молдавии

Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Власти Гагаузии оспорили законность этих изменений в Конституционном суде.

"Хотел бы предложить разумный компромисс в решении проблемы взимания, перечисления и возмещения данного налога: экономические агенты Гагаузии перечисляют данный налог на счета Центрального казначейства минфина, то есть в бюджет страны, право взимания данного вида налога от экономических агентов в размере 100% переходит к государству. Далее, путем прямых трансфертов из госбюджета сумма накопленного в госбюджете НДС перечисляется в пропорции 90% (9/10) в центральный бюджет Гагаузии", — написал Чебан в своем Telegram-канале. Протесты фермеров в Италии обернулись смертью 56-летнего мужчины, пишет СМИ

Он пояснил, что таким образом возмещение НДС экономическим агентам Гагаузии будет происходить из госбюджета, аналогично тому, как это происходит сейчас в других административно-территориальных единицах республики. Чебан пояснил, что идея не нова, подобный принцип работы с НДС сегодня действует в бюджетных взаимоотношениях между автономными регионами Италии и Римом.

"Не претендую на истину в последней инстанции, но справедливость в этом вопросе должна быть восстановлена, при условии, что решение должно быть одобрено как с одной, так и с другой стороны. Ожидаю конструктивной критики от представителей родного региона, открыт к дискуссии, которая, надеюсь, приведет к полезному компромиссу", — добавил Чебан.

Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.