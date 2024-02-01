"Молдовагаз" нашел решение спора между Кишиневом и Гагаузией из-за выплаты НДС
КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан выдвинул предложение, которое поможет Гагаузии компенсировать НДС экономическим агентам из своего бюджета, опираясь на помощь Кишинева, чтобы снизить финансовое давление на автономию.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Власти Гагаузии оспорили законность этих изменений в Конституционном суде.
"Хотел бы предложить разумный компромисс в решении проблемы взимания, перечисления и возмещения данного налога: экономические агенты Гагаузии перечисляют данный налог на счета Центрального казначейства минфина, то есть в бюджет страны, право взимания данного вида налога от экономических агентов в размере 100% переходит к государству. Далее, путем прямых трансфертов из госбюджета сумма накопленного в госбюджете НДС перечисляется в пропорции 90% (9/10) в центральный бюджет Гагаузии", — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что таким образом возмещение НДС экономическим агентам Гагаузии будет происходить из госбюджета, аналогично тому, как это происходит сейчас в других административно-территориальных единицах республики. Чебан пояснил, что идея не нова, подобный принцип работы с НДС сегодня действует в бюджетных взаимоотношениях между автономными регионами Италии и Римом.
"Не претендую на истину в последней инстанции, но справедливость в этом вопросе должна быть восстановлена, при условии, что решение должно быть одобрено как с одной, так и с другой стороны. Ожидаю конструктивной критики от представителей родного региона, открыт к дискуссии, которая, надеюсь, приведет к полезному компромиссу", — добавил Чебан.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://1prime.ru/gas/20240201/842954170.html