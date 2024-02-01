КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Закупочная цена на газ для Молдавии у компании "Газпром" в феврале предварительно составит около 354 долларов за тысячу кубометров, что на 24 доллара меньше, чем в январе, следует из сообщения главы компании "Молдовагаз" Вадима Чебана. Экс-премьер Молдавии оценил схемы закупок газа властями страны

"В феврале 2024 года закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 354,34 долларов США за тысячу кубометров", — написал Чебан в Telegram-канале.

В январе республика закупала этот газ по 378 долларов за тысячу кубометров.

Чебан уточнил, что весь объем газа российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз".

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.