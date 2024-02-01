МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг держатся вблизи минимума за 9 месяцев в свете метеопрогнозов, согласно которым температура воздуха как минимум до середины февраля останется выше нормы. Из-за погоды спрос на газ будет оставаться низким.

Вялой динамике не помешали снижение добычи на этой неделе, которое должно быть благоприятно для цен, и прогнозы более высокого спроса на следующей неделе, чем ожидалось ранее. Кроме того, медвежье давление должна оказывать продолжающаяся остановка работы линии по сжижению газа на экспортном заводе американской компании Freeport в Техасе. Ввиду простоя этого завода больше газа остается в США.

Мартовские фьючерсы на NYMEX на 13.54 по торговались без изменений, по 2,100 доллара США за млн БТЕ. Стоимость фьючерсов остается неподалеку от уровня закрытия в понедельник — 2,08 доллара за млн БТЕ. Такого низкого уровня закрытия не было с середины апреля 2023 года. Фьючерсы впервые с середины декабря третий день подряд остаются на территории технической перепроданности.

Усилившаяся волатильность цен в последние недели подогревала интерес к торговле газом, и 30 января объем открытых позиций по фьючерсам на NYMEX вырос до 1,47 млн контрактов, максимума с февраля 2020 года.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 103,8 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

Добыча в США, по предварительным оценкам, с 29 января по 1 февраля снизилась примерно на 1,7 млрд кубических футов в день до минимума за неделю на отметке 105,4 млрд кубических футов в день после роста на 16,6 кубических футов в день с 17 по 28 января. Скважины возвращаются к работе после промерзания во время холодов середины января, которые принес арктический циклон.

Согласно метеопрогнозам, как минимум до 16 февраля включительно температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы, хотя на следующей неделе будет чуть холоднее, чем на этой.

В LSEG прогнозируют, что в связи с небольшим похолоданием спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, вырастет со 126,7 млрд кубических футов в день на этой неделе до 127,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Текущий прогноз LSEG на неделю оказался выше оценки в среду.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,9 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.

Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность, что, скорее всего, произойдет примерно в середине или конце февраля.

США в 2023 году заняли первое место по поставкам СПГ в мире, обогнав недавних лидеров — Австралию и Катар. Существенное повышение мировых цен привело к росту спроса на американский экспорт, отчасти ввиду перебоев в поставках и санкций, связанных с российско-украинским конфликтом.

Фьючерсы на природный газ в Европе с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 9 долларов за млн БТЕ, а в Азии на JKM — по 10 долларов.