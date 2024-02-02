МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в пятницу были стабильны на фоне сдержанного спроса в результате сильной ветровой генерации и мягкой погоды.

По данным LSEG, в 10.04 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались ростом на 0,25 евро, по 29,10 евро за мегаватт-час. Апрельские контракты подешевели на 025, до 29,20 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты с поставкой на следующий день торговались на 1 пенс ниже уровня закрытия четверга, по 68,50 пенса за терм.

Данные Elexon показывают, что в пятницу в Великобритании ветровая генерация достигнет пика на уровне 18 ГВт, а в воскресенье — 17,1 ГВт.

Предложение ветровой энергии остается сильным и продолжит оказывать давление на цены газа, сказал аналитик LSEG Уэйн Брайан.

Катар, который является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного газа, предупредил некоторые европейские компании о задержке поставок в связи с тем, что суда сменили курс, чтобы не идти через Красное море.

По словам аналитиков, это, а также проблемы американской компании Freeport LNG, почти не отражаются на ценах.

"Пока представляется, что предложение в Европе достаточное, и цены на TTF могут снизиться, написали аналитики Energy Aspects клиентам.

Судя по данным Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены газом на 70%.

Углеродные кредиты в Европе торговались ростом на 1,01 евро, по 63,20 евро за тонну.