МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в пятницу поднялись примерно на 1%. Метеопрогнозы, указавшие на похолодание позднее в феврале, помогли ценам восстановиться после падения накануне до 9-месячного минимума.

Мартовские фьючерсы в США могут вторую неделю за последние три снизиться примерно на 24%. На прошлой неделе они выросли приблизительно на 8%.

Похолодание должно подстегнуть спрос на отопление в середине февраля. Пока же метеопрогнозы указывают на сохранение более теплой, чем обычно, погоды.

Как отмечают аналитики, добыча увеличивается, так как скважины возвращаются к работе после промерзания во время холодов середины января, которые принес арктический циклон. Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, останутся низкими, пока завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность, что, скорее всего, произойдет примерно в середине или конце февраля.

Мартовские фьючерсы на NYMEX на 14.40 по Гринвичу повысились на 1,9 цента, или 0,9%, до 2,069 доллара США за млн БТЕ. В четверг фьючерсы упали до самого низкого уровня закрытия с середины апреля 2023 года.

Фьючерсы остаются на территории технической перепроданности четвертый день подряд.

Помимо масштабного снижения цен на газ в последние недели, еще одним признаком отсутствия надежд рынка на дальнейшее повышение цен в этом сезоне является падение спот-цен на электроэнергию в хабе PJM West, который охватывает регион от северо-западной части Пенсильвании до Вашингтона, округ Колумбия. Цены на завтрашний день в PJM West упали до 19,25 доллара за мегаватт-час, минимума с декабря 2021 года.

Усилившаяся волатильность цен в последние недели подогревала интерес к торговле газом, и 31 января объем открытых позиций по фьючерсам на NYMEX вырос до 1,48 млн контрактов, достигнув максимума с февраля 2020 года второй день подряд

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах США за истекший период февраля выросла до 104,7 млрд кубических футов в день против показателя января 102 млрд кубических футов в день.

Согласно метеопрогнозам, как минимум до 15 февраля включительно температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы, а к норме вернется 16-17 февраля.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 126,6 млрд кубических футов в день на этой неделе до 125,1 млрд кубических футов в день на следующей неделе и 124,5 млрд кубических фунтов через две недели. Текущий прогноз LSEG на следующую неделю оказался выше оценки в четверг.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов с начала февраля повысились в среднем до 14 млрд кубических футов в день с 13,9 млрд кубических футов в день в январе. Объем поставок в декабре был рекордным на уровне 14,7 млрд кубических футов в день.

Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность, что, скорее всего, произойдет примерно в середине или конце февраля.

США в 2023 году заняли первое место по поставкам СПГ в мире, обогнав недавних лидеров — Австралию и Катар. Существенное повышение мировых цен привело к росту спроса на американский экспорт, отчасти ввиду перебоев в поставках и санкций, связанных с российско-украинским конфликтом.

Фьючерсы на природный газ в Европе с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 9 долларов за млн БТЕ, а в Азии на JKM — также по 9 долларов.