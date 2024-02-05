МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в понедельник снизились в цене более чем на 1%. Давление на котировки оказали прогнозы более существенного, чем ранее предполагалось, сокращения спроса в ближайшие две недели при росте объемов производства.

К 13.38 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX подешевели на 2,2 цента, или на 1,1%, до 2,06 доллара за млн БТЕ. В четверг эти контракты закрылись на минимуме с 13 апреля 2023 года. За прошлую неделю ближайшие фьючерсы подешевели на 23%.

"Краткосрочные прогнозы погоды остаются основным драйвером цен на газ, тогда как ежедневные изменения в объемах производства и объемах экспорта СПГ оказывают на них лишь незначительное влияние, — говорится в аналитической записке Ritterbusch and Associates. — Опубликованные в выходные обновленные прогнозы предполагают несколько более прохладную погоду во многих регионах США, однако на Среднем Западе, на который приходится весомая порция потребления газа, температуры, согласно прогнозам, будут оставаться выше климатической нормы".

Согласно данным LSEG, производство газа в 48 нижних штатах США в феврале достигло 105,4 млрд кубических футов в день против 102,0 в январе. Это все еще ниже зафиксированного в декабре месячного максимума 106,3 млрд кубических футов.

Метеорологи прогнозируют, что в 48 нижних штатах США температуры будут оставаться выше нормы как минимум до 15 февраля. Нормализация температур ожидается 16-17 февраля. Похолодание может подогреть спрос на отопление в середине месяца. Пока же, как считают метеорологи, погода будет теплее обычного.

Согласно последней оценке LSEG, число градусо-дней отопительного сезона (HDD) в ближайшие две недели составит 358, тогда как в пятницу их число оценивалось в 333. Норма для этого времени года составляет 408 HDD.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в 48 нижних штатах США, включая экспорт, на текущей неделе снизится до 122,5 млрд кубических футов в день, а на следующей — до 122,4 млрд кубических футов в день. Последний прогноз на следующую неделю ниже пятничного прогноза LSEG.

Поставки газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов за истекший период февраля составили в среднем 13,7 млрд кубических футов в день против 13,9 в январе. Это ниже зафиксированного в декабре рекордно высокого значения 14,7 млрд кубических футов в день.

Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока примерно в середине февраля завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность.

В 2023 году США стали крупнейшим мировым поставщиком СПГ, опередив Австралию и Катар. Возросшие на фоне перебоев с поставками и санкциями против России цены на газ стимулировали американский экспорт.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из нидерландского терминала TTF в Европу и контракты на JKM с поставкой в Азию торговались примерно по 9 долларов за млн БТЕ.