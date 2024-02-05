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Биржевые цены на газ в Европе упали на пять процентов
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 5%, до 312 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие)... ПРАЙМ, 05.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 5%, до 312 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 338,8 доллара (+3%), что стало ценовым максимумом понедельника. Ценовой минимум составил 311,3 доллара (-5,3%). Последние фьючерсы торговались по 312,2 доллара (-5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 328,8 доллара за тысячу кубометров.
В ходе торгов 22 января эти котировки опускались ниже круглой отметки в 300 долларов за тысячу кубометров – впервые с 28 июля.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров.