МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 5%, до 312 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Темпы отбора из газа из ПХГ в ЕС выросли до максимума с начала 2022 года

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 338,8 доллара (+3%), что стало ценовым максимумом понедельника. Ценовой минимум составил 311,3 доллара (-5,3%). Последние фьючерсы торговались по 312,2 доллара (-5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 328,8 доллара за тысячу кубометров.

В ходе торгов 22 января эти котировки опускались ниже круглой отметки в 300 долларов за тысячу кубометров – впервые с 28 июля.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров.