ГОА (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Газ будет самым востребованным ресурсом, но в период с 2025 года по 2030 год ожидается его дефицит в мире, поделился прогнозом государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби. Названы основные покупатели катарского СПГ в Европе

"Газ будет самым нужным ресурсом. И мы наблюдаем, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа", — сказал он в ходе выступления на India Energy Week.

Аль-Кааби пояснил, что отказ Европы от российского газа после начала спецоперации на Украине негативно повлиял на рынок и изменил цепочки поставок. Изменения логистики, по словам министра, привели к резким скачкам цен, что также негативно влияет на рынок.

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа. Это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.