МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi Corporation рассматривает проект "Сахалин-2" как чрезвычайно важный источник стабильного энергоснабжения для страны, заявил глава компании Кацуя Наканиси (Katsuya Nakanishi). Эксперт оценил причину задержки поставок нефти с "Сахалина-1" в Индию

"Проект является чрезвычайно важным источником стабильного энергоснабжения для Японии. Мы внимательно следим за ситуацией", — цитирует Наканиси агентство Рейтер.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.

Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора — "Газпром" с долей 50%.