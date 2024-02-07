МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Напряженность на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году сохранится из-за растущего спроса и ограниченного роста предложения, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне.

"В 2024 году мы ожидаем небольшое улучшение спроса, но напряженность на рынке сохранится, потому что рост СПГ-мощностей ограничен, не так много новых мощностей будет запущено. Мы оцениваем их примерно в 8 миллионов тонн, часть из которых с "Арктик СПГ 2", с которого ограничены поставки для рынка", — сказал он в ходе конференции по итогам 2023 года.

Кроме того, любые возможные остановки и проблемы на СПГ-заводах будут усиливать напряженность на рынке, подчеркнул Пуянне.

Комментируя состояние рынка СПГ по итогам 2023 года, глава французской компании добавил, что Европа, чтобы заместить российский трубопроводный газ, значительно нарастила импорт СПГ — до 113 миллионов тонн.

По словам Пуянне, в целом рост поставок в Китай в 2023 году составил 11% по сравнению с 2022 годом, до 71 миллиона тонн, что все еще ниже уровня 2021 года. Тогда объем поставок СПГ в эту страну составлял 81 миллион тонн.

Спрос на СПГ в Китае, считает топ-менеджер TotalEnergies, и дальше продолжит восстанавливаться: в 2024 году он даже может вернуться к уровню 2021 года. "Все еще есть куда расти. Мы сегодня видим, что китайские покупатели ведут себя достаточно активно, они подписали большое число долгосрочных контрактов и продолжают подписывать", — добавил он.

TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.