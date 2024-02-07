МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европейские потребители нуждаются в сжиженном природном газе (СПГ) "Новатэка", однако поставлять больше российского топлива в Европу "политически сложно", рынком для поставок с проекта "Арктик СПГ 2" станет не европейский, а другой регион, считает глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне. TotalEnergies передумала закупать СПГ с "Арктик СПГ 2" в 2024 году

"Арктик СПГ 2" под санкциями. Откровенно говоря, к сожалению, я не удивлен случившемуся… Проект продвигался, ("Новатэк" – ред.) смог запустить производство, несмотря на санкции. С точки зрения инжиниринга это довольно большое достижение", – отметил он в ходе телеконференции.

Европейцы нуждаются в 20 миллионах тонн СПГ с "Ямал СПГ", но поставить больше российского топлива "политически сложно", признался Пуянне. "Где рынок (для СПГ с "Арктик СПГ 2" – ред.)? Не в Европе, есть, возможно, только один-два рынка. Однако он больше не в наших активах", – добавил он.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в декабре со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца прошлого года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.