МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Не одобряя новые контракты по СПГ за границей, США сами дискредитируют себя, как надежного поставщика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. TotalEnergies ожидает напряженность на мировом рынке СПГ

"По сути США дискредитируют себя, как надежного поставщика столь необходимых Европе энергоресурсов", — сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг приостановки процесса одобрения Вашингтоном новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж.

Кроме того, Захарова упомянула, что США, заставив Европу отказаться от росийских энергоресурсов, не смогли сами обеспечить энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки природного газа. Политик добавила, что это демонстрируют целый ряд судебных процессов, исков европейских компаний против американских экспортеров СПГ из-за недопоставок сырья.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен приостановить процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за изменения климата. Соответствующиее решение подверглось резкой критике со стороны республиканцев. В свою очередь спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".