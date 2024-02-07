ПРАГА, 7 фев — ПРАЙМ. Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора внутренних газопроводов республики, компании Net4Gas. Глава TotalEnergies рассказал, куда пойдет газ с "Арктик СПГ 2"

"Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже составляет большую часть поставок. В январе этого года доля российского газа составила около 62% от общего объема импорта, об этом свидетельствуют данные компании Net4Gas. В первые 10 месяцев 2023 года доля газа из РФ не поднималась выше 2%", — сообщило издание.

"Шок пришел вместе с данными за ноябрь и декабрь прошлого года, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла — до 26% и 58% соответственно", — заявил изданию экономист UniCredit Bank Иржи Поур.

В свою очередь, глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя возобновление поставок газа из России, написал 27 декабря прошлого года в в соцсети X, что это действительно происходит с октября, но добавил, что в целом Чехия избавилась от газовой зависимости от России. "Фактически, в период с января по конец ноября 2023 года на газ из России пришлось около 3,8 % всех поставок. Это самый низкий показатель в нашей современной истории", — отметил министр.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.