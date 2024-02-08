2024-02-08T16:36:25+03:00
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Германия впервые получи газ из Алжира, пишет СМИ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира,... ПРАЙМ, 08.02.2024
энергетика, новости, газ, германия, алжир, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу VNG Ульфа Хайтмюллера (Ulf Heitmuller).
"Контракт небольшой, и мы планируем его расширить", — цитирует Хайтмюллера агентство. Как добавляет Блумберг, это будут первые трубопроводные поставки газа в Германию из Алжира.
Агентство напомнило со ссылкой на источники, что само соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе этого года. Но другие подробности, в том числе сроки начала самих поставок и объемы, не были уточнены, указало оно.
Нефтегазовая госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов. Крупнейшая во всей Африке в этой сфере. VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
В декабре 2022 года компании также договорились о сотрудничестве в области энергетики с целью создания немецко-алжирской производственно-сбытовой цепочки для водорода.