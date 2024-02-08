МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу VNG Ульфа Хайтмюллера (Ulf Heitmuller). Ирак пригласил "Газпром" развивать месторождение на юге страны

"Контракт небольшой, и мы планируем его расширить", — цитирует Хайтмюллера агентство. Как добавляет Блумберг, это будут первые трубопроводные поставки газа в Германию из Алжира.

Агентство напомнило со ссылкой на источники, что само соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе этого года. Но другие подробности, в том числе сроки начала самих поставок и объемы, не были уточнены, указало оно.

Нефтегазовая госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов. Крупнейшая во всей Африке в этой сфере. VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штаб-квартира находится в Лейпциге.

В декабре 2022 года компании также договорились о сотрудничестве в области энергетики с целью создания немецко-алжирской производственно-сбытовой цепочки для водорода.