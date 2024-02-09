МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Европа очень заинтересована в газе из России, этот интерес подтвержден "деньгами и молекулами", сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Российский газ вернулся в Чехию, несмотря на заявления властей, пишет СМИ

Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Также президент отметил, что поставлять большие объемы газа также можно было бы через газопровод "Ямал – Европа".

"Я думаю, что (европейские потребители — ред.) очень заинтересованы в российском газе. Во-первых, в этом секторе до сих пор не введены санкции, и некоторые объемы трубопроводного газа (около 20% от прежних) до сих пор поставляются в Европу. Не говоря уже об СПГ (сжиженном природном газе — ред.), который из Арктики почти в полном объеме идет в европейском направлении", – отметил эксперт.

То есть, интерес подтвержден "деньгами и молекулами", добавил он.

"Более того, многие европейцы и все компании "на своей шкуре" почувствовали, чем являлся стабильный поток российского газа для их благосостояния. Счета выросли в несколько раз, инфляция в несколько раз, благосостояние покатилось по наклонной. Энергоемкая промышленность лежит на боку и еле дышит. Та, что не убежала за океан или в Азию", – заключил он.

Европейский рынок был исторически главным для российских газовиков, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок – экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.