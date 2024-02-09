МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг снизились до минимума за две недели в результате восстановления трубопроводных поставок из Норвегии, которые были прерваны ранее на этой неделе.

По данным LSEG, в 09.24 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой в марте из терминала TTF торговались со снижением на 0,53 евро, по 27,20 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,32 евро, до 27,20 евро за мегаватт-час.

Цена на контракты с поставкой на следующий день в Великобритании снизилась на 1,10 пенса, до 68 пенсов за терм.

"Последние прогнозы предполагают теплую погоду до конца февраля, после чего ожидается восстановление нормальных для данного сезона температур до конца марта", — сказано в ежедневном докладе консалтинговой компании Auxilione.

Предыдущий прогноз предсказывал более низкие температуры, добавили в компании.

Прогноз более мягкой погоды на следующую неделю привел к сокращению потребления в местной зоне распределения, в которой газ подается в основном для отопления. По оценке аналитика LSEG Ульриха Вебера, сокращение составило 409 ГВт/ч.

Кроме того, в пятницу увеличились поставки газа в Европу и в Великобританию из Норвегии с текущим заявленным объемом 342,9 млн кубометров в день, сообщил оператор трубопроводов Gassco.

Ранее на этой неделе потоки из Норвегии сократились до пятимесячного минимума в связи с перебоем в работе ГПЗ Nyhamna и уменьшением поставок с месторождения Troll.

По последним данным Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 67,87%. В такой же период прошлого года хранилища были заполнены на 68,91%.

Углеродные кредиты торговались со снижением на 1,06 евро, по 59,73 евро за тонну.