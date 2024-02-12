МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российская Федерация может заработать на запрете на экспортные поставки СПГ, который ввел президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявил в статье для издания Hrot24 обозреватель Франтишек Новак. В МИД рассказали о реэкспорте российского СПГ из Европы в Азию

В частности, он заявил, что "в конечном счете на этом (запрете на экспорт американского СПГ — прим. ред.) может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ".

Вместе с этим чешский обозреватель подчеркнул, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже подготовила ряд проектов в сфере СПГ, в том числе запланировала на 2025 год строительство крупного СПГ-терминала в Мурманске.

"Пророссийское" решение президента Джо Байдена, как считает Новак, вызвано стремлением его администрации добиться симпатий со стороны "левых" и "зеленых" избирателей. При этом обозреватель напомнил о ранее опубликованном в США докладе, где утверждается, что экспортные поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в государства Евросоюза наносят окружающей среде больше вреда, чем сжигание угля.

Обозреватель отметил, что введенный Байденом мораторий на экспорт американского СПГ станет тяжелым ударом по ряду европейских стран и поставит под вопрос доверие Европы к США.

"Без продолжительного роста предложения СПГ мировые цены на газ в конце декады могут начать расти, что плохо для тех стран, которые сделали ставку на этот энергоноситель в своем "энергетическом будущем", таких как Германия и Чешская Республика", — подытожил Новак.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ в связи с ситуацией с изменением климата.