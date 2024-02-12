2024-02-12T13:25:36+03:00
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2024-02-12T13:25:36+03:00
2024
https://1prime.ru/gas/20240212/843045991.html
В Австрии заявили о почти 100-процентной доле российского газа в импорте
Газ
Новости
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Доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей... ПРАЙМ, 12.02.2024
энергетика, новости, газ, австрия, россия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер.
По словам главы ведомства, отсутствие диверсификации энергоресурса приводит к высокой доле российского газа в австрийском импорте.
"Доля российского природного газа все еще слишком высока. Хотя с лета 2022 года она значительно снизилась, в последние месяцы мы снова наблюдаем ее рост. В декабре 2023 года доля российского газа достигала 98%", — сказала Гевесслер на пресс-конференции в понедельник.
Министр добавила, что это рекордный показатель с начала российской спецоперации на Украине.
Как отметила глава ведомства, это говорит о том, что участники газового рынка прилагают мало усилий для снижения австрийской зависимости от газа из России.