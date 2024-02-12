ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Слова Путина о нежелании нападать на Польшу попали на передовицы в Австрии

По словам главы ведомства, отсутствие диверсификации энергоресурса приводит к высокой доле российского газа в австрийском импорте.

"Доля российского природного газа все еще слишком высока. Хотя с лета 2022 года она значительно снизилась, в последние месяцы мы снова наблюдаем ее рост. В декабре 2023 года доля российского газа достигала 98%", — сказала Гевесслер на пресс-конференции в понедельник.

Министр добавила, что это рекордный показатель с начала российской спецоперации на Украине.

Как отметила глава ведомства, это говорит о том, что участники газового рынка прилагают мало усилий для снижения австрийской зависимости от газа из России.