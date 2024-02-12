МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник продолжали снижаться. Прогнозы, предполагающие преобладание погоды теплее климатической нормы, а также восстановление поставок из Норвегии возобладали над обеспокоенностью снижением поставок СПГ.

По данным LSEG, в 09.50 по Гринвичу мартовские фьючерсы на природный газ с поставок из терминала TTF торговались с понижением на 0,65 евро, по 26,20 евро за мегаватт-час, что является минимумом с июля 2023 года.

Контракты с поставкой на следующий день торговались с понижением на 0,70 евро, по 26,10 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты с поставкой на следующий день подешевели на 2,80 пенса, до 64,75 пенса за терм.

Контракты с поставкой в течение дня снизились в цене на 2,67 евро, до 64,58 евро за мегаватт-час.

Согласно прогнозам, в континентальной части Европы и Великобритании ожидается потепление, которое может составить до 2 градусов Цельсия и 2,5 градусов Цельсия, соответственно. Это приведет к снижению спроса на отопления, отмечают в LSEG.

"Европа — не единственный регион, где температура сейчас существенно превышает климатическую норму, — говорится в обзоре Engie EnergyScan. — То же самое наблюдается в Азии, и это оказывает понижательное давление на котировки газа".

Поставки норвежского газа по трубопроводам выросли на 2 млн кубометров в день, до 346 млн, согласно данным LSEG.

Аналитик LSEG Ульрих Вебер отмечает низкий уровень поставок СПГ, что могло бы оказать повышательное давление на котировки, наряду с сокращением поставок из терминала Fos во Франции, где проходит забастовка, завершение которой ожидается 13 февраля.

"(Однако) медвежьи прогнозы погоды, вероятно, возобладают над проблемами с поставкой СПГ, так как снижение поставок легко компенсируется за счет имеющихся запасов", — добавляет он.

По последним данным Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 67%. Ожидается, что к концу зимы остатки в хранилищах будут превышать среднее значение за пять лет, отмечается в опубликованном в понедельник отчете Axpo.

Углеродные кредиты торговались со снижением на 0,61 евро, по 58,18 евро за тонну, что является новым минимумом с марта 2022 года. Снижение котировок обусловлено слабостью спроса в энергетическом секторе и промышленности.