МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах восстанавливаются во вторник после падения до самого низкого уровня более чем за пять месяцев в понедельник. Укреплению котировок не препятствуют благоприятная погода, высокий уровень запасов в хранилищах и вялый спрос, однако ограничивают пространство для их роста.

По состоянию на 0913 по Гринвичу мартовские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 0,22 евро, по 26,00 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

В понедельник контракты ненадолго опустились до 25,63 евро за мегаватт-час, самого низкого уровня с июля.

В Великобритании мартовские контракты подорожали на 0,60 пенса, до 63,25 пенса за терм.

"Маркерные фьючерсы подешевели более чем на 20% с начала года, и ожидается их дальнейшее снижение, так как прогнозы погоды указывают на то, что температуры воздуха в Европе будут превышать сезонные нормы до конца февраля" — отметил Даниэль Хайнс из ANZ.

Высокий уровень запасов газа в подземных хранилищах, вялый спрос, благоприятная погода и неожиданно обильная генерация электроэнергии из возобновляемых источников сокращают риски дефицита природного газа, добавил он.

Хранилища в Европе заполнены на 67,1%, что соответствует уровням 2020 и 2023 годов, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

"Фундаментальные факторы рынка более негативны для котировок, чем вчера, но падение цен поставлено на паузу", — говорится в отчете аналитика LSEG Ульриха Вебера. По его словам, снижение редко продолжается в течение пяти или более дней подряд.

Метеопрогнозы указывают на существенно более теплую погоду в регионе в следующие две недели, и потребление природного газа в будни на текущей неделе должно снизиться, добавляет Вебер.

Предложение же, по всей видимости, скорректировано с учетом ожиданий снижения спроса, так как добыча газа в Норвегии остается ниже уровней, наблюдавшихся в декабре и январе, несмотря на отсутствие ремонтных работ на объектах газовой инфраструктуры, отметил аналитик.

Номинации на поставку газа из Норвегии в Европу во вторник утром составили 345,6 млн кубических метров в день, тогда как ранее в этом году они превышали 350 млн кубических метров в день, согласно данным Gassco.

Контракты с поставкой из терминала TTF на следующий день подорожали на 0,13 евро, до 26,23 евро за мегаватт-час. Аналогичные фьючерсы в Великобритании прибавили 0,9 пенса, до 63,50 пенса за терм.

Углеродные кредиты подешевели на 0,47 евро, до 56,42 евро за тонну, достигнув нового почти 2-летнего минимума.