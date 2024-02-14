МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который обязывает жильцов пускать газовщиков в квартиры, а также устанавливает сокращенные сроки рассмотрения судом заявлений от газовых служб, в случае отказа в доступе к оборудованию. Эксперт рассказал, кто больше всего платит за газ в Юго-Восточной Европе

"Собственник помещения и наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме обязаны обеспечить доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового и (или) техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в случаях, предусмотренных законодательством", — сказано в тексте законопроекта.

Законопроект был предложен членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, во главе с председателем Сергеем Пахомовым. Ранее в Госдуме был принят законопроект о штрафах за отказ пускать газовщиков в дома.

Если жильцы отказываются пускать газовщиков, последние имеют право обратиться в суд. Суд должен рассмотреть заявление в течение 12 дней. После вынесения решения судьей, специалисты вместе с органами, уполномоченными исполнять решение суда, получат право на беспрепятственный доступ к квартирам для проведения проверки газового оборудования.