МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Австрия в прошлом году закупила 60% от всего своего импорта газа в России, заместить такие объемы при отказе от "голубого топлива" из России будет непросто, такое мнение высказали РИА Новости аналитики "БКС Мир инвестиций".

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в понедельник заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. РИА Новости направило запрос в "Газпром".

"Заместить две трети поставок газа Австрии будет непросто", — отметили эксперты, уточнив, что в 2023 году на "Газпром" приходилось 64% импорта газа в республику, а в декабре — около 100%.

Собеседники агентства добавили, что у Вены есть контракт на закупку трубопроводного газа в Норвегии и контракт на бронирование мощностей на терминале СПГ Gate в Нидерландах. "Скорее всего, этого будет недостаточно для замещения российского газа, поставляемого через Украину", — считают они.

Эксперты обратили внимание, что 31 декабря 2024 года истечет срок действия контракта "Газпрома" на транзит газа с "Нафтогазом Украины". Это ставит под угрозу поставки российского газа в Австрию, заметили они.

"По понятным причинам этот фактор влияет на процесс принятия решений правительством, притом что европейские санкции напрямую не ограничивают импорт российского газа", — указали в БКС. "Потеря Австрии", которая в прошлом году закупила у "Газпрома" более 7 миллиардов кубометров газа, безусловно, станет негативным фактором и для российской компании, заключили они.