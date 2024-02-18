МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям, например, для Германии это стало "ударом под дых", сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Названы главные покупатели российского СПГ в Европе в 2023 году

"Разрушительные последствия потери объемов из России налицо. От этого пострадали все страны ЕС, где были экстремальные цены на газ и электроэнергию. Для Германии, например, потеря российского газа – удар под дых. Уже в прошлом году английские СМИ называли Германию "больным человеком Европы", и это действительно так", – сказал эксперт.

Страна, которая некогда была экономическим локомотивом Европы и мировым промышленным гигантом, "свалилась в рецессию и фактически уничтожила свою энергоемкую промышленность", добавил он. При этом Германия "отказалась" от российского газа добровольно-принудительно, указал эксперт.

Однако некоторые страны продолжают получать газ из России. Среди них – Австрия, уточнил собеседник агентства. Страна получает газ по контрактам с "Газпромом" в полном объёме, ситуация с энергопоставками, энергетической безопасностью и экономикой в целом там гораздо лучше, сказал он.

Будущее поставок российского газа в Европу зависит от динамики конфликта, поэтому движение возможно в любую сторону, считает Гривач. "Пока мы видим стабилизацию поставок из России в Европу на уровне 2,5–2,7 миллиарда кубометров в месяц", – уточнил он.

"Необратимые процессы" начинают наступать в европейских странах после отказа от российского газа, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Говоря о возможности поставок российского газа в Германию, он напомнил, что одна нитка "Северного потока — 2" сохранилась, несмотря на взрывы, произошедшие в сентябре 2022 года. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, добавил Путин.