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В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"
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Федеральная прокуратура ФРГ начала проверку по факту раскрытия в 2018 году немецкими чиновниками данных о подводных лодках НАТО в Балтийском море, пишет Bild. При строительстве... ПРАЙМ, 18.02.2024
энергетика, новости, газ, германия, нато, северные потоки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Федеральная прокуратура ФРГ начала проверку по факту раскрытия в 2018 году немецкими чиновниками данных о подводных лодках НАТО в Балтийском море, пишет Bild.
При строительстве газопровода "Северный поток-2" сотрудниками горного ведомства города Штральзунд были раскрыты данные о районах действия подводных лодок НАТО в Балтийском море.
Горное ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода и обязалось не разглашать какую-либо секретных данных.
Однако, по информации издания, чиновники опубликовали постановление о строительстве "Северного потока — 2", содержавшее данные о районах действия подлодок НАТО и количестве помещенного на них оружия.
Ответственным за утечку информации грозит до пяти лет тюрьмы.