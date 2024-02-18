МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Федеральная прокуратура ФРГ начала проверку по факту раскрытия в 2018 году немецкими чиновниками данных о подводных лодках НАТО в Балтийском море, пишет Bild. Немецкий депутат указал на пользу запуска "Северного потока — 2" для ФРГ

При строительстве газопровода "Северный поток-2" сотрудниками горного ведомства города Штральзунд были раскрыты данные о районах действия подводных лодок НАТО в Балтийском море.

Горное ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода и обязалось не разглашать какую-либо секретных данных.

Однако, по информации издания, чиновники опубликовали постановление о строительстве "Северного потока — 2", содержавшее данные о районах действия подлодок НАТО и количестве помещенного на них оружия.

Ответственным за утечку информации грозит до пяти лет тюрьмы.