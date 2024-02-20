МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах стабилизировались во вторник. Обильное предложение нивелировало поддержку со стороны ожиданий похолодания.

Согласно данным LSEG, по состоянию на 09.57 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 0,40 евро, по 24,00 евро за мегаватт-час. Апрельские контракты снизились на 0,1 евро, до 23.70 евро за мегаватт-час.

Ближайшие фьючерсы в Великобритании прибавили 0,62 пенса, до 58,70 пенса за терм, тогда как контракты с поставкой на следующий день выросли на 1,47 пенса, до 56,50 пенса за терм.

"В котировках учитываются более низкие температуры воздуха в период до начала марта, запасы находятся на высоких уровнях, поставки из Норвегии и поставки СПГ обильны, что нивелирует вероятное повышение спроса и ограничивает пространство для роста котировок", — сказал аналитик LSEG Юрий Онишкив.

В настоящее время температуры воздуха в центральной Европе и Великобритании на 2-7 градусов Цельсия выше нормы для этого времени года, но они вернутся к ней к концу недели, полагает метеоролог LSEG Марчин Горски.

Поставки природного газа из Норвегии в другие страны Европы восстановились, и номинации на поставку во вторник составила 340 млн кубических метров в день, что на 21 млн кубических метров в день превышает уровень пятницы, согласно данным Engie EnergyScan.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,09 евро, по 53,45 евро за метрическую тонну. В понедельник контракты достигли внутридневного минимума 52,90 евро за тонну, самого низкого уровня с августа 2021 года.