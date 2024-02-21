МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия не намерена отказываться от идеи сформировать международную комиссию для расследования подрыва российских газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года, будет продвигать ее. Об этом с беседе с RTVI заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Совет Безопасности ООН ранее не принял резолюцию российской стороны, в которой содержалось предложение создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". Отмечается, что документ поддержали только Россия, Бразилия и Китай.

"Мы, конечно, от этого (идеи создать международную комиссию – ред.) не отказываемся и будем эту тему продвигать и дальше… Этот вопрос никуда не делся. И мы обязательно такой вопрос поставим — мы предупредили об этом наших коллег", — сказал Полянский.

Он напомнил, что Москва также продвигала поручение генсеку ООН Антониу Гутеррешу создать предложения по механизму работы такой комиссии, некий промежуточный этап, который Запад отклонил, указав, что идут национальные расследования.

"Эту позицию тогда поддержало большинство государств, и наша резолюция не получила должного количества голосов. Мы сказали: хорошо, мы подождем. Но мы этот сюжет не упускаем из поля зрения", — добавил дипломат.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.