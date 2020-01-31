МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены на бензин в РФ в декабре 2019 года выросли на 1,9% по сравнению с декабрем 2018 года, на дизтопливо — на 2,5%, следует из данных Росстата.

При этом производители в декабре, наоборот, снизили цены на бензин по отношению к декабрю 2018 года на 17,3%, а на дизельное топливо — на 13,6%. В месячной динамике потребительские цены на автомобильный бензин в декабре не изменились, а на дизтопливо выросли на 0,7%. Производители в декабре снизили цены на бензин 7,2% по сравнению с ноябрем, на дизтопливо — на 2,9%.

"В декабре по сравнению с ноябрем цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 7,2%. В 15 субъектах РФ бензин стал дешевле – от 0,9% в Республике Саха (Якутия) до 18,8% в Саратовской области. В Ленинградской и Волгоградской областях цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне ноября 2019 года. Его удорожание на 1,3% отмечено в Сахалинской области", — сообщает Росстат.

Росстат также отмечает снижение потребительских цен на бензин в 18 регионах РФ. Из них более всего цены снизились в республиках Крым и Калмыкия – на 0,4%. Увеличение цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 16 субъектах РФ. Из них заметнее всего бензин подорожал в Сахалинской области – на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший месяц цены на автомобильный бензин не изменились.

Цены производителей на нефть в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличились на 3,3%, а по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 10,1%. Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом в декабре стали ниже на 0,3%, а по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,9%.

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.