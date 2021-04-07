МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рост цен на бензин в России в текущем 2021 году мог быть вызван понижением температуры окружающей среды, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные ФАС.

Еще одной причиной роста цен на топливо в стране стал рост экспортных цен на нефтепродукты, а также сезонное повышение спроса на них как на территории России, так и в странах Европы и Азии.

Помимо этого, отметили в ФАС, фиксируется снижение предложения топлива на биржевых торгах, заключение соглашения ОПЕК+ и рост мировых цен на "черное золото".

При этом гендиректор АО "Осколнефтеснаб" Александр Масалитин в интервью изданию не согласился с доводами ФАС.

"В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке", — рассказал он и добавил, что рост оптовых цен на бензин вынудил многие независимые АЗС работать в убыток. Появился риск их разорения.

В свою очередь в Минэнерго рассказали, что наблюдаемый на внутреннем рынке рост оптовых цен на бензин в начале этого года связан в первую очередь с ростом внешних котировок на нефть и нефтепродукты, а не плановыми изменениями акцизной составляющей.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Кауфман отмечает, что причина такого роста цен кроется в несовершенстве демпферного механизма.