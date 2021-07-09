МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 29 июня по 5 июля сократились на 2,4%, составив 1,692 миллиона тонн, а дизельного топлива — выросли на 4,2%, до 2,68 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Бензин в России продолжает дорожать, лидер роста - Аи-98

Отгрузки топлива на внутренний рынок тоже изменились разнонаправленно. Так, отгрузки бензина за период с 30 июня по 6 июля по сравнению с предыдущей неделей снизились на 0,7%, до 701 тысячи тонн, дизтоплива — выросли на 7,7%, до 779 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, сократилось за неделю на 5,6%, до 729 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 0,3%, до 1,358 миллиона.

Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина в целом в стране до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка. Компании достигли этой цели досрочно. Министерство дало такую рекомендацию нефтяникам после того, как в середине января остатки бензина в стране опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.