МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рост цен на бензин и дизельное топливо за неделю с 5 по 12 июля немного замедлился на АЗС Москвы по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным ассоциации, бензин Аи-92 и Аи-95 за отчетный период подорожали в среднем на 4 копейки — до 45,61 и 50,5 рубля за литр. Сильнее всего выросла цена Аи-98 — на 7 копеек, до 57,41 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,58 рубля, увеличившись за неделю на 3 копейки.

Неделей ранее Аи-92 подорожал на 7 копеек, Аи-95 — на 12 копеек, Аи-98 — на 17 копеек, дизель — на 6 копеек. В России начало дешеветь подсолнечное масло

Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", Shell, "НефтьМагистрали", ЕКА. Дизтопливо дорожало у "Татнефти" и ЕКА.

Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.