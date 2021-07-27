МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина может привести к некоторой стабилизации цен, но это будет носить временный характер и не изменит цен на рынке. Производители рассказали о росте цен на бензин в июне

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу. Но если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта.

Помимо этого, будут рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. Его заместитель Павел Сорокин добавил, что Минэнерго в ближайшие дни на основе динамики цен решит, запрещать ли экспорт бензина.

"Безусловно, на какой-то промежуток времени запрет экспорта бензина, если это будет воплощено на практике, даст некоторый "стабилизирующий эффект" на цены, но этот эффект будет носить исключительно временный характер и не сможет изменить общую ситуацию на рынке", — заявил Васильев журналистам.

Сенатор отметил, что даже небольшой рост цен на бензин и солярку очень серьезно ощущают в первую очередь сельхозпроизводители в период уборки урожая, и государство чаще всего покрывает эту разницу дополнительными госсубсидиями.

В настоящее время, подчеркнул замглавы комитета, нужно использовать традиционные методы госпомощи сельхозпроизводителям, а на будущее предусмотреть экономические инструменты большего влияния на биржи в случаях возникновения действительно критических ситуаций, как, к примеру, дефолт или природные аномалии в массовом формате.

"Чтобы в экстремальных ситуациях заморозить цены на бензин, например", — пояснил Васильев.