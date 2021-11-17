МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в январе-сентябре 2021 года нарастила выпуск бензина на двух своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) — Омском и Московском — до 5,53 миллиона тонн, что на 6,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. ФАС отметила снижение оптовых цен на бензин в России

Производство дизельного топлива выросло за отчетный период на 1% — до 6,95 миллиона тонн, выпуск авиакеросина — на 37,4%, до 1,88 миллиона тонн. Производство дорожных и строительных битумов увеличилось на 12,8% и составило 1,7 миллиона тонн.

Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске переработали 24,2 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также этот показатель превысил уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года на 3,2%.

"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами — Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" — НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).

"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций — 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5". Сейчас идет второй этап, в результате которого будет увеличена глубина переработки нефти.