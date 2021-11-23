ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в США немного снизились после того, как власти страны решили распечатать стратегический резерв нефти, сообщил РИА Новости представитель Американской автомобильной ассоциации (AAA). Аналитик Saxo Bank оценил последствия выпуска нефти из запасов США

Сославшись на необходимость выяснения подробностей, он отказался комментировать инициативу, которая предполагает товарные интервенции в размере 50 миллионов баррелей.

"Комментариев у нас нет. Мы все еще собираем детали плана. Я отмечу, что средняя по стране цена галлона (3,78 литра) бензина сегодня упала до 3,40 доллара", — сказал собеседник агентства.

Накануне, по данным ААА, бензин в среднем был на один цент дороже – 3,41 доллара за галлон. Год назад он обходился американским автомобилистам в 2,11 доллара.

AAA прогнозирует повышенный спрос на топливо на этой неделе, когда американцы традиционно навещают родных на День благодарения.

В публикации на сайте ассоциации говорится, что стоимость нефти составляет 50-60% в цене бензина для конечных потребителей. "Поэтому снижение нефтяных цен должно улучшить цены на бензин для водителей. Однако до тех пор, пока мировая добыча нефти не вернется на допандемийные уровни, это снижение… вероятно, будет носить временный характер", — говорится в статье.