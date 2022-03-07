КИШИНЕВ, 7 мар — ПРАЙМ. Румыния на безвозмездной основе предоставит Молдавии топливо для компенсации дефицита, возникшего из-за наплыва беженцев с Украины, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица. Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

Такое решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии после обращение правительства Молдавии. Уточняется, что речь идет о 155 443 литрах дизельного топлива, 150 993 литрах бензина и 5 000 тонн мазута.

"Безвозмездная помощь… восполнит дефицит, возникший из-за наплыва людей, вынужденно покидающих Украину", — написала Гаврилица на своей странице в Facebook. Кроме того, такая поддержка снизит влияние кризиса на энергетическую сферу Молдавии, добавила она.