КИШИНЕВ, 7 мар — ПРАЙМ. Румыния на безвозмездной основе предоставит Молдавии топливо для компенсации дефицита, возникшего из-за наплыва беженцев с Украины, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица.

Добыча нефти.

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Такое решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии после обращение правительства Молдавии. Уточняется, что речь идет о 155 443 литрах дизельного топлива, 150 993 литрах бензина и 5 000 тонн мазута.

"Безвозмездная помощь… восполнит дефицит, возникший из-за наплыва людей, вынужденно покидающих Украину", — написала Гаврилица на своей странице в Facebook. Кроме того, такая поддержка снизит влияние кризиса на энергетическую сферу Молдавии, добавила она.