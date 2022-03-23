МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин и дизельное топливо в России с 11 по 18 марта снизилась на 0,1% вторую неделю подряд, свидетельствуют материалы Росстата. Российские легковые авто с начала года подорожали на 21%

Цена литра бензина в среднем опустилась на 3 копейки, составив 50,86 рубля. В частности, стоимость Аи-92 снизилась на 4 копейки, до 47,52 рубля за литр, Аи-95 — на 3 копейки, до 51,54 рубля. Стоимость литра бензина Аи-98 осталась на уровне 60,16 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 54,9 рубля. В результате все марки бензина, кроме Аи-98, и дизтопливо подешевели за отчетный период на 0,1%.

Снижение цен на бензин было отмечено в 34 субъектах РФ. Сильнее всего он подешевел в Тыве – на 1,5%. Рост цен на бензин отмечен в 5 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Адыгее – на 0,6% и Сахалинской области – на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 14 по 20 марта снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 759,4 тысячи тонн, а дизтоплива выросло на 2,1%, до 1,58 миллиона тонн.