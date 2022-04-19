МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-95 на заправках Москвы за период с 11 по 18 апреля снизились в среднем на 1 копейку, до 53,02 рубля за литр, а на Аи-100 — выросли на 4 копейки, до 61,14 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В России "постарели" автомобили

Такая динамика средних цен основана на изменении стоимости бензина на сети АЗС Shell, Аи-95 там подешевел, Аи-100 — подорожал. У остальных сетей АЗС цены остались прежними.

Стоимость бензина Аи-92 в Москве за отчётный период не изменилась, оставшись на уровне 47,81 рубля за литр. Цена дизельного топлива также осталась неизменной — 54,15 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.